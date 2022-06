Nicolas Vaporidis, il primo gesto che ha fatto dopo l’Isola dei famosi

Nicolas Vaporidis è il vincitore dell’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi. L’attore è sempre stato fin dall’inizio uno dei favoriti per la vittoria finale e man mano che gli altri concorrenti forti hanno lasciato, le sue quotazioni sono sbalzate alle stelle.

Nicolas ha vinto in finale contro Luca Daffrè in un televoto che è sembrato un plebiscito per l’attore che ha ottenuto una maggioranza netta delle preferenze.

Per lui un montepremi da 100.000 euro di cui la metà da destinare in beneficenza. Ma al di là del montepremi finale e del cachet che, come tutti gli altri naufraghi, si è portato a casa, Nicolas con questa esperienza ha avuto modo di rimettersi in mostra.

Dopo la fama dei primi anni 2000 in pellicole di successo come Notte prima degli esami, il suo nome era un po’ finito nel dimenticatoio. Difatti si è trasferito a Londra dove gestisce un ristorante.

Ora questa vittoria potrebbe rappresentare una svolta da un punto di vista professionale, un rilancio chissà di nuovo nel mondo del cinema o della televisione.

Una delle prime cose che ha detto dopo la cerimonia di consacrazione è stato ringraziare Edoardo Tavassi. I due hanno legato moltissimo sull’isola. Un’amicizia nata per caso e che probabilmente durerà anche all’esterno.

Come tutti gli altri Nicolas ha patito molto a fame in Honduras. Quest’anno la permanenza è stata più lunga di 2 mesi e sicuramente la fame si è fatta sentire.

Infatti appena tornato nella vita reale l’attore si è concesso un piccolo vizio come documentato da lui stesso sui social.

La prima foto che Nicolas ha postato su Instagram lo immortala con in mano una ciambella farcita al cioccolato acquistata in una nota catena americana, in attesa dello sbarco che lo riporti in Italia.

A corredo dell’immagine la didascalia: “99 giorni dopo… #lagioia”.