Nicolas Vaporidis, sapete quanto guadagna all’Isola dei Famosi? “Tanti soldi”

Sull’Isola dei Famosi proseguono gli scontri tra alcuni naufraghi. Nelle ultime ore a finire nel mirino è stato di nuovo Nicolas Vaporidis che sembra proprio non legare con alcuni colleghi sull’isola.

L’attore avrebbe più volte rimarcato la sua estraneità a questo tipo di programmi definiti trash confessando di aver accettato la partecipazione soltanto per un motivo ben preciso che possiamo immaginare sia quello economico.

Non è un mistero che i naufraghi sull’Isola abbiano accettato di buttarsi in questa avventura previo lauto compenso. C’è chi percepisce un cachet più elevato e chi meno ma nel complesso parliamo sempre di cifre abbastanza alte.

Nicolas è stato attaccato nelle ultime ore dai fratelli Tavassi.

Fonte: web

Edoardo si è scagliato contro l’attore per le sue dichiarazioni contro il programma a cui lui stesso sta partecipando. “Lui ripete di non essere trash che questa trasmissione l’ha fatta soltanto per un motivo che nemmeno voglio dire. Mi diceva di continuo che odia il trash e i programmi trash e che lui in queste cose non ci vuole sguazzare. Dice che vuole fare il naufrago serio. Parla male dell’Isola, che è il programma che fa, questa cosa è disgustosa. Guardate che a me ripeteva di continuo che non vuole fare il trash come dice lui e che se ha fatto L’Isola è per un motivo che io so, questo è brutto” – ha detto il fratello di Guendalina.

E il motivo secondo Guendalina sarebbe il suo cachet che a quanto pare è abbastanza consistente. “Racconta di quanto prende, per far vedere che lui ha un valore. Parla di cifre inesistenti. Rimarca sempre che lui non è trash, che lui non si mette in mezzo a certa gente e che sta qui perché gli hanno dato tanti, tanti, tanti soldi e che noi siamo dei poracci trash. Io sono fiera di essere la regina del trash” – le parole di Guendalina.

Secondo indiscrezioni Nicolas Vaporidis prenderebbe 10mila euro a settimana. Non ci sono però conferme ufficiali a riguardo.