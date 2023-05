La storia tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini è già finita. La coppia era uscita insieme da Uomini e Donne e dopo poche settimane in cui erano stati anche a Verissimo dove apparivano felici e innamorati, hanno annunciato la loro rottura.

A quanto pare a prendere la decisione è stata la ragazza. Carlo Alberto lo ha annunciato sui social. “È successo in maniera onesta, pulita. Nicole è stata una signora, le vorrò sempre un bene immenso perché con lei ho vissuto momenti indimenticabili, una persona speciale. Ho apprezzato questa sua onestà, non attaccatela, non ha fatto nulla di male, è stata diretta e mi ha rispettato. Sono fiero di trattare le donne con educazione e gentilezza, siamo in un periodo in cui magari la donna è affascinata dall’uomo sfuggente, ma io non sono quel tipo di uomo, l’ho detto dall’inizio” – le parole dell’ex tronista.

Fonte: Mediaset

L’altro ieri Nicole si è pronunciata per la prima volta sulla rottura dicendo la sua e difendendosi dagli attacchi subiti.

“Non avrei mai portato un uomo dentro casa mia per quattro giorni consecutivi, dentro casa dei miei genitori e a cena con le persone più importanti della mia vita (non accadeva da 6 anni), e non sarei di certo andata a Verissimo di fronte a milioni di persone se fino a quel momento non avessi creduto con tutta me stessa in tutto ciò che avevo sentito e vissuto. Poi purtroppo la mia idea ed il mio pensiero sono cambiati, distruggendomi quello che era un sogno che aspettavo da molto tempo. Non so se sia più la delusione di averci creduto così tanto o i continui rimproveri che faccio a me stessa per essermi fatta imbambolare come tutti. Dico sempre che l’apparenza inganna, eppure proprio io ci sono cascata di nuovo, fidandomi delle persone sbagliate. Se ho fatto accenno ad altri è semplicemente perché sono stati tirati in ballo e mi sono stati fatti riferimenti, ed essendo in totale trasparenza ed onestà mi sono sentita di rispondere” – le sue parole.

Insomma Nicole non solo si è difesa da chi la accusava ma ha anche girato la frittata facendo intendere che forse chi fingeva questo amore era il ragazzo e non lei.