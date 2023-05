Nicole Santinelli ha scelto a Uomini e Donne: ecco chi è il fortunato

Dopo la scelta di Luca Daffrè, anche Nicole Santinelli ha terminato il suo percorso a Uomini e Donne. Secondo alcune anticipazioni emerse in rete, la celebre tronista avrebbe fatto ricadere la sua scelta su Carlo Alberto Mancini il quale le ha risposto di sì. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Senza alcuna ombra di dubbio, Nicole Santinelli è stata una delle protagoniste più chiacchierate e popolari di Uomini e Donne. Ieri 9 maggio 2023 è stata registrata un’altra puntata del format condotto da Maria De Filippi durante la quale la celebre tronista avrebbe fatto finalmente la sua scelta.

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, la ragazza avrebbe scelto Carlo Alberto Mancini con il quale c’è stata una forte intesa sin dal primo sguardo. A diffondere la notizia è stato il portale “IsaeChia”:

Prima della scelta, nello studio di Maria De Filippi, è stata mostrata l’esterna con Carlo durante la quale lui ha letto una lettera in cui ha ammesso di provare dei sentimenti per la corteggiatrice. Infine, la coppia si è lasciata andare ad un bacio.

Invece, per quanto riguarda il corteggiatore Andrea, la reazione di quest’ultimo è stata inevitabile. A rivelarlo è stato sempre il portale “IsaeChia” con queste parole:

Nicole ha però aggiunto che il fatto di aver cambiato idea su di lui non vuol dire che adesso provi dei sentimenti, rivelandogli che non sarà lui la scelta. Lui ha reagito in modo piuttosto freddo. Lei lo ha però difeso, alla luce del suo carattere introverso. Poi è entrato Carlo, piuttosto emozionato, e lei gli ha ricordato di averla fatta arrabbiare all’inizio perché lui non dimostrava quello che lei cercava. Ha detto di aver bisogno di una persona che la protegga e che la aiuti a superare le sue fragilità e in lui ha trovato tutto questo. Carlo è quindi stato la sua scelta.