Nicole Santinelli, il clamoroso gesto per Carlo: ecco cosa è successo

A distanza di due settimane dalla scelta a Uomini e Donne, Nicole Santinelli ha deciso di mettere un punto definitivo alla sua breve relazione con Carlo Alberto Mancini. Nel corso delle ultime ore, l’ex tronista si è resa protagonista di un gesto shock nei confronti del suo ex fidanzato. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Qualche giorno fa, Carlo Alberto Mancini si era lasciato andare ad un duro sfogo sui social. Nel dettaglio, l’ex concorrente di Uomini e Donne aveva annunciato la separazione con Nicole Santinelli attraverso una diretta pubblicata sul suo profilo Instagram.

Stando alle numerose indiscrezioni emerse in rete, è stata proprio lei stessa a piantare in asso l’ex corteggiatore. Il motivo? Secondo quanto riportato dalla donna, l’ormai ex coppia avrebbe due modi diversi di vedere l’amore e la vita. Alla luce delle dichiarazioni inedite rilasciate da Carlo Alberto Mancini nei giorni scorsi, la reazione di Nicole è stata inevitabile.

Infatti, tra i due ci sono stati diversi botta e risposta a distanza. In ogni modo, nel corso delle ultime ore, Nicole è stata responsabile di un gesto inaspettato il quale non è di certo passato in osservato a tutti i fan. Nel dettaglio, l’ex tronista del programma condotto da Maria De Filippi aveva annunciato la rottura con Carlo attraverso un video a schermo bianco in cui si sentiva solo la sua voce e non si intravedeva il suo volto.

Attualmente, il filmato in questione è stato rimosso dalla Santinelli. Ma quale sarebbe il significato che si nasconde dietro tale gesto? Per il momento ancora non ci è dato saperlo ma i fan sono curiosi di scoprire quale sarà la reazione di Carlo Alberto Mancini.