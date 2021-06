In queste ultime ore la sorella del noto calciatore della Roma Nicolò Zaniolo si è resa protagonista di un duro sfogo sui social. Come dichiarato dalla stessa Benedetta Zaniolo, anche la ragazza sembra essere stata vittima del fenomeno del catcalling. Infatti la sorella del calciatore ha denunciato sui social di aver subìto molestie per strada mentre si trovava insieme ad un’amica.

Queste sono state le parole con cui la ragazza si è sfogata sui social:

Dopo l’ennesima volta che succedono queste cose sia a me, sia a milioni di ragazze, vorrei parlarne apertamente per farne capire la gravità. Non è possibile che due ragazze di 16 anni, mentre camminano alle 12.50, abbiano paura di farlo perché due uomini si accostano con la macchina facendo battutine e spaventandoci con cattivo intento

E, concludendo il suo racconto, Benedetta Zaniolo ha dichiarato:

Solo quando abbiamo detto “chiamiamo i carabinieri” sono scappati. Ma dove siamo arrivati? Nel 2021 non è normale che ci siano ancora certe persone, siamo messi molto male. Scusate lo sfogo, ma sono arrabbiata nera, certa gente fa solo schifo.

Dopo lo sfogo di sua sorella via social, Nicolò Zaniolo non si è ancora espresso riguardo l’accaduto. Ricordiamo, purtroppo, che come Benedetta Zaniolo moltissime ragazze al giorno d’oggi sono vittime di episodi di catcalling.

