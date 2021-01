Nicolò Zenga racconta la storia del padre: la stessa dolcezza del fratello Andra

Al Grande Fratello Vip, Andrea Zenga ha raccontato la distanza che intercorre tra lui e il padre. Stessa cosa ha fatto Nicolò Zenga, il fratello maggiore del gieffino con cui è a dir poco legatissimo. Ospite a Domenica Live, ha raccontato la loro storia.

Nicolò Zenga, seppur molto maturo come il fratello, ha dato una versione ben diversa di quanto ha raccontato Andrea. Lui, a differenza del fratello minore, ha più volte cercato di riconciliarsi con il padre.

Tuttavia, ogni tentativo non è andato a buon fine. Sembra che Walter Zenga, famosissimo nel mondo calcistico, non è riuscito a ricostruire un legame con la famiglia. Nicolò e Andrea sono nati dal suo secondo matrimonio con Roberta Termali.

La mamma dei ragazzi è riuscita a crescere i figli facendogli anche da padre. Intervistato da Barbara D’Urso, Nicolò ha spiegato:

Andrea ha deciso che non aveva bisogno di una figura paterna vista la sua assenza. Io invece l’ho cercato spesso ma ho sempre avuto l’impressione che non fossi tanto benvoluto. Per ora mi sono arreso ma la vita è lunga. Mai dire mai.

Walter Zenga ha altri tre figli, il primo Jacopo avuto dall’ex modella Elvira Carfaga mentre i più piccoli (Samira e Walter Junior) sono arrivati al suo terzo matrimonio con Raluca Rebedea (finito l’anno scorso).

Nonostante la delusione sia alta, i due fratelli non hanno mai condannato il padre. Quello che si chiedono tutti però è come mai l’allenatore non sia riuscito a ricucire i rapporti con i figli che sembrano non avercela neanche troppo con lui: