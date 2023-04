Pamela Prati, la showgirl confessa: “Vi svelo perché ho sempre il collo coperto”

Dopo il caso mediatico legato a Mark Caltagirone sul quale si è parlato a lungo, Pamela Prati ha deciso di rimettersi in gioco partecipando a quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Tutti non hanno potuto fare a meno di notare che, durante la sua permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia, la showgirl ha tenuto sempre il collo coperto. In un’intervista rilasciata a ‘Novella 2000’ Pamela Prati ha svelato il perché.

In questi giorni Pamela Prati ha rilasciato un’intervista a ‘Novella 2000’. Qui l’ex regina del Bagaglino si è messa a nudo raccontando alcuni aspetti non solo della sua vita lavorativa ma anche privata. Oltre a ciò, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha svelato alcuni retroscena riguardo una delle vicende più chiacchierate negli scorsi mesi: il motivo per cui porta sempre il collo coperto.

Tutti coloro che hanno seguito l’avventura di Pamela Prati nella casa del Grande Fratello Vip non hanno potuto fare a meno di notare i diversi accessori con cui la showgirl copriva il suo collo ad ogni puntata del reality. Dopo molti rumors l’ex gieffina ha deciso di rompere il silenzio in merito a questa vicenda tanto chiacchierata.

A riguardo, queste sono state le sue parole:

Se copro il collo perché nascondo qualcosa? Qualcuno sospetta di sì ed è un’insinuazione aberrante. Penso semplicemente che sia chic portare foulard, collari e collane, perché valorizzano il collo, una parte del mio corpo di cui vado fiera.

E, continuando, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha concluso la sua rivelazione con queste parole:

Non devo celare nulla, al contrario di tanta gente che farebbe meglio a nascondere la propria cattiveria. Non ho più 20 anni ma non sono una mummia. Fatevene una ragione.

Dunque quella di Pamela Prati di apparire in tv con il collo coperto sarebbe legata ad una scelta esclusivamente di stile.