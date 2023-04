Nikita Pelizon spiega il motivo per cui non ha ricevuto complimenti: le sue parole

Nikita Pelizon è la vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo essere uscita dalla casa più spiata d’Italia, la donna si è lasciata andare ad inedite confessioni in merito alla sua esperienza. Scopriamo insieme che cosa dichiarato nel dettaglio.

Dopo aver conquistato la vittoria alla settima edizione del Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon ha rivelato di non aver ricevuto nessun complimento da parte dei vipponi. L’ex gieffina ha fatto sapere che solo Edoardo Tavassi gli ha rivolto belle parole per poi abbracciarla.

Alla luce di questo, in molti si sono chiesti il motivo che si nasconde dietro tale atteggiamento. Tuttavia, a soddisfare i più curiosi ci ha pensato lei stessa in occasione dell’apertura del box delle domande sui social. Qui un suo seguace gli ha posto un quesito:

La risposta della modella non si è fatta attendere. In questo modo ha espresso il suo punto di vista:

Secondo me è successo anche fuori perché, secondo me, di base sono stata antipatica. Perché non mi riuscivano a sottomettere, non riuscivano a farmi modificare il pensiero che avevo. O non riuscivano a farmi fare gruppo contro un singolo, ma ancora non riuscivano…