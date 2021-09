Come ogni anno, al Festival di Venezia, non sfilano solo attrici, ma anche influencer e showgirl. Questa volta è il caso di Nilufar Addati che vestita di un lilla raso ha attraverso la passerella con bellezza ed eleganza. Sulla sua sfilata, però, sono nate numerose polemiche.

Gli haters, infatti, non hanno perso tempo e hanno preso di mira l’abito della giovane ex tronista che, secondo loro, non avrebbe messo ben in risalto il suo corpo e la sua bellezza.

In un commento, infatti, un utente Instagram scrive: “Si rende conto che il vestito le sta male e la fa sembrare incinta?“. La ragazza, dunque, con grande coraggio ha deciso di rispondere lasciando una lezione di vita, soprattutto per le giovani ragazze.

Io sono esposta a commenti del genere, chi fa il mio lavoro è esposto a commenti del genere, ma è una cosa che riguarda tutti e sono commenti che vengono fatti a tutti giornalmente. Io sono una persona fortunata perché non sono mai caduta in nessun disturbo del comportamento alimentare, conosco persone che invece hanno affrontato commenti del genere. Un commento come questo a me fa incaz****, ad un’altra persona non fa mangiare carboidrati per settimane.

Nilufar Addati ha sottolineato quanto il corpo e la mente siano collegati e, quanto commenti inappropriati sull’aspetto fisico portino a malattie terribili come anoressia o bulimia

La correlazione tra corpo e mente, tra salute fisica e mentale è molto stretta. Gli specchi a casa ce li abbiamo tutti. Che io nell’ultimo periodo ho preso peso lo so benissimo da sola. Il problema è che ci sono tante persone che quando si guardano allo specchio notano molti più difetti rispetto a quelli che in teoria sono tali. Il rapporto col proprio corpo è personale, la voglia di migliorarsi è personale.

L’ex tronista ha anche ribadito che lei stessa è ricorsa alla chirurgia plastica, ma per motivi ben diversi.