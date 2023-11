Nina Moric a Verissimo, il dramma della setticemia: “Sono stata operata”

Nell’ultima puntata di Verissimo, Nina Moric ha fatto delle rivelazioni sorprendenti riguardo alla sua vita privata. Durante la sua ospitata nello studio condotto da Silvia Toffanin, l’ex moglie di Fabrizio Corona ha condiviso dettagli personali. Nel dettaglio, ha ammesso di aver affrontato un momento critico a causa di un intervento chirurgico d’urgenza, necessario a causa di una condizione grave: la setticemia.

Di recente, Nina Moric è stata ospite nello studio di Silvia Toffanin. Nel corso dell’intervista, la donna si è lasciata andare a inedite dichiarazioni in merito alla sua vita privata. In particolare, ha parlato del dramma vissuto a causa della setticemia e del rapporto ritrovato con suo figlio Carlos.

Nina Moric ha toccato il tema dell’operazione d’urgenza a causa di questa condizione, la setticemia, sottolineando il momento delicato e difficile che ha vissuto:

Sono senza seno. Sono stata colpita da questo batterio. Ero in casa da sola, ho chiamato l’ambulanza e durante il tragitto sono svenuta. Sono stata operata d’urgenza. Sono andata in sepsi.

Il coraggio di Nina nel parlare apertamente di questa esperienza personale potrebbe avere un impatto positivo, incoraggiando altri a prestare attenzione ai segnali del corpo e ad affrontare le sfide della salute in modo consapevole. Successivamente, l’ex moglie di Fabrizio Corona ha parlato del rapporto con suo figlio Carlos, il quale attualmente vive insieme a lei:

Lui sta benissimo! Carlos sta bene non ha nessun problema psicologico, è una fase emotiva, ma nulla di grave che non si possa risolvere, Carlos è magico… lo sto bene perché lui sta bene. Sta cercando se stesso, quindi lasciamolo fuori. Si merita di essere fuori da tutto questo circo.

Infine, la Moric ha voluto diffondere un messaggio importante a tutto il pubblico italiano. Queste sono state le sue parole:

Non mi piace giudicare nessuno però è sbagliato quando qualcuno giudica una madre lo non sono perfetta. Io amo mio figlio e quello che mi fa più male è che le persone pensano che io l’abbia abbandonato, non è così. Sbagliato giudicare una madre, perché tu non sai che Calvario c’è dietro.