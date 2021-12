Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Nina Moric che ha lasciato il mondo del web senza parole. Qualche giorno fa la modella croata aveva accusato Belen Rodriguez di aver manipolato suo figlio Carlos Maria Corona. Adesso è arrivata la smentita da parte di quest’ultimo. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Di recente sul web non si fa altro che parlare di quanto accaduto nella giornata del 26 dicembre 2021, quando Nina Moric ha pubblicato alcune chat intercorse tra Belen Rodriguez e Carlos Maria Corona. Nei messaggi in questione, la modella argentina avrebbe incitato il il 21enne a bere e fumare.

La stessa modella croata ha reso pubblici tali messaggi attraverso il suo profilo Instagram riferendosi direttamente a Belen Rodriguez e taggandola. Queste sono le parole che possiamo leggere nelle sue Instagram Stories:

Belen, sei una madre come me, ti chiedo soltanto perché hai fatto questo a mio figlio il 23/12… SEI MADRE!

Carlos Maria smentisce le accuse di Nina Moric contro Belen Rodriguez

Alla luce di queste gravi accuse è intervenuto Carlos Maria Corona il quale ha deciso di rompere il silenzio e smentire tutto. Infatti, il 21enne si è lasciato andare ad un duro sfogo sui social in cui ha dichiarato:

Volevo parlare del fatto che sono state pubblicate delle dichiarazioni in merito a dei messaggi inviati da me a mia madre che sono tutto frutto della sua immaginazione. Io Belen non l’ho mai vista, tutte quelle cose riportate non sono vere perché lei essendo una madre non ha mai fatto tutto questo né si sarebbe permessa, inoltre le voglio molto bene e niente, ragazzi, non credete a queste stron*te, perché sono tutte stron*te.

Per quanto riguarda Belen Rodriguez, l’ex moglie di Stefano De Martino ancora non si è espressa in merito alla vicenda ed ha preferito rimanere in silenzio. Infatti, sembra che la modella argentina abbia completamente ignorato le pesanti confessioni da parte di Nina Moric.

Al contrario, dopo l’arrivo della smentita da parte di Carlos Maria Corona, Fabrizio Corona ha deciso di esprimersi in merito alla vicenda. Queste sono state dichiarazioni dell’ex re dei paparazzi: