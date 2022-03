Nina Moric furiosa contro Corona lancia un disperato appello nei confronti di tutte le persone che la seguono e che conoscono la sua situazione. La showgirl nelle ultime settimane ha spiegato a Verissimo di non avere più nessun rapporto con il suo ex compagno nonostante suo figlio Carlos viva con lui.

È proprio nei suoi confronti la sua grande preoccupazione principale dopo aver scoperto le continue assenze a scuola. A seguito di questo, Nina ha pubblicato alcune storie Instagram attaccando e criticando il comportamento di Fabrizio. Quest’ultima ha così chiesto a tutti i suoi fan di poter denunciare in passa il ‘re dei paparazzi’.

La richiesta di Nina Moric ha lasciato tutti molto sorpresi. Centinaia di fan infatti, hanno pensato che qualcosa nella vita di Nina non stia funzionando tanto da portarla a rilasciare delle affermazioni pesantissime all’interno del suo profilo Instagram.

Nina Moric furiosa contro Corona: “Denunciatelo, merita l’ergastolo”

La showgirl durante la scorsa notte ha deciso di lanciare delle affermazioni pesantissime nei confronti di Fabrizio Corona. Quest’ultima si è lasciata andare ad uno sfogo che nessuno si sarebbe mai immaginato tanto da pregare i suoi fan di denunciare il suo ex compagno.

“Da madre mi vergogno di fare questo appello. Carlos soffre di psicosi transitoria/acuta. Deve essere curato. Non ha il telefono e nessuno mi risponde dalla parte paterna. Se non prende i farmaci accorciati con l’analisi comportamentale cognitiva sarà la sua fine Vi prego aiutatemi, mio figlio ha bisogno!” spiega Nina Moric nelle sue storie Instagram.

La showgirl prosegue chiedendo aiuto a tutti i suoi fan: “Vendo il magone non posso chiamare le forze dell’ordine. Ma qualcuno che ha umanità deve fermare Fabrizio Corona. Sì che siete in tanti ad essere truffati da parte sua. Purtroppo, chiedo la sua carcerazione, Carlos deve essere salvato. Denunciatelo, vi prego. Da madre vi prego”.

Nina termina il suo lungo sfogo dichiarando: “Abbiamo bisogno di voi, so che chiedo troppo. Ma voglio soltanto la sua libertà a costo della mia morte… Fabrizio Corona non è mai stato un padre. Non lo sto condannando, ma mi dispiace perché non sarà mai in grado di accettare la felicità di Carlos. Fabrizio Corona si merita l’ergastolo. Non l’ho mai detto prima, ma è così”.