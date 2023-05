Nina Moric operata: il videomessaggio dopo l’intervento

Nina Moric si è sottoposta ad un intervento chirurgico per risolvere un problema di salute che l’affliggeva. L’annuncio era stato dato da lei stessa soltanto alcuni giorni fa. “Anche nell’ora più buiadella nostra vita, un po’ di fede fa molta strada. Il corpo potrebbe provare dolore oggi, ma domani sarà un giorno migliore. A volte i miracoli sono persone buone con cuori gentili. Grazie” – aveva scritto.

Fonte: social

Poche ore fa è tornata sui social dove ha pubblicato un video in cui ha voluto ringraziare tutta l’equipe medica che si è occupata di lei e che gli ha salvato la vita.

Parole molto toccanti quelle dette dalla modella. “Diciamo che non è stato un periodo facile, ho avuto questo malessere che per fortuna è stato sconfitto grazie all’equipe di tutti i medici, infermieri e anestesisti di Humanitas di Rozzano, che sono veramente degli angeli custodi. Voglio ringraziare tantissimo il dottor Testori, il dottor Klinger, la dottoressa Veronesi e tutti coloro che mi hanno assistito, operato e sono riusciti a salvarmi la vita” – ha detto prima di ammettere che ci saranno anche delle conseguenze nella sua vita: “Ci sono un po’ di conseguenze, però sono forte e andrà tutto benissimo. Detto questo, sto bene e mi dispiace. Non volevo dare preoccupazioni ad alcuno”.

Nessun riferimento a quale problema di salute ha afflitto Nina. Il portale Gossip.it ha però scoperto che i medici che l’hanno operata sono un chirurgo plastico, un’esperta di chirurgia toracica e un senologo.

A quel punto è stata avanzata l’ipotesi che Nina Moric possa esser stata operata per un tumore al seno al primo stadio. Ovviamente massimo riserbo su questa faccenda molto delicata. Vedremo se nei prossimi giorni arriveranno conferme da parte della diretta interessata.