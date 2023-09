Nina Moric risponde alle accuse di Fabrizio Corona: “Restituisci il male…”

In queste ultime ore sta facendo molto chiacchierare l’intervista che Fabrizio Corona ha rilasciato a Belve. Qui l’ex re dei paparazzi ha rivelato che suo figlio non sta molto bene per via della malattia genetica di cui soffre. Inoltre, stando alle sue parole, l’ex re dei paparazzi ha dichiarato che Nina Moric non sia molto vicina a suo figlio come dovrebbe.

Queste sono state le parole che Fabrizio Corona ha rilasciato sulla sua ex moglie:

Non lo vede mai, io non riesco a colpevolizzarla o odiarla, lo so che nel suo profondo in quei pochi momenti di lucidità sta male perché non è madre; oggi sta troppo male o troppo fuori per capire che deve fare la madre. Non ci puoi fare più niente, lei non ci sarà più per lui.

In seguito alle parole che rilasciate da Fabrizio Corona, Nina Moric ha deciso di rompere il silenzio e di rispondere pubblicamente alle dichiarazioni del suo ex marito. La modella ha condiviso sulla sua pagina social un messaggio che sembrerebbe essere rivolto proprio all’ex marito. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Ripagate il bene col bene, restituisci il male con la giustizia.

Fabrizio Corona, la rivelazione sul figlio Carlos: “Sta male, soffre di una malattia genetica”

Come già anticipato, durante l’intervista rilasciata a Belve, programma campione di ascolto condotto da Francesca Fagnani, Fabrizio Corona ha fatto una rivelazione su suo figlio Carlos che sta facendo molto chiacchierare.

L’ex re dei paparazzi ha rivelato che in questo periodo suo figlio non sta molto bene per via della malattia genetica che lo ha colpito. Queste sono state le sue parole a riguardo: