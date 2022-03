Una gioia immensa per Nina Rima e per il suo compagno Giuseppe Elio Nolfo, che da poche ore sono diventati genitori per la prima volta. La ‘modella bionica’ ha, come al suo solito, utilizzato Instagram per dare a tutti il lieto annuncio. Due anni fa l’incidente che le ha stravolto la vita, oggi la soddisfazione immensa di essere diventata mamma.

Credit: nina.rimaa – Instagram

L’annuncio della gravidanza era arrivato lo scorso ottobre, quando sul suo account di Instagram la modella aveva pubblicato degli scatti che la ritraevano insieme al suo fidanzato e nei quali mostrava con immensa felicità la prima ecografia di quella che sarebbe diventata sua figlia.

Dopo mesi di trepidante attesa, quella piccola creatura è finalmente venuta al mondo e Nina non ha aspettato molto prima di gridare a tutti la sua gioia.

Qualcuno non ha proprio voluto aspettare… neanche il tempo di mettere piede in clinica e iniziare il primo tracciato che eravamo in sala parto. Almeno hai aspettato che fossimo in clinica, brava amore mio 🥲

Così il 20.3.22 alle 21.30 come un fulmine siamo diventati mamma e papà, tutto questo non si può spiegare ma porta il tuo nome Ella Noa Nolfo 🌟

Nel prosieguo del post, la Rima ha raccontato ai suoi follower la prima notte insieme alla sua bambina, che dice esser stata tranquilla e serena. L’obiettivo, ha detto, adesso è di rimettersi in forze e di godersi questi attimi, che definisce essere i più intensi della sua vita.

L’incidente di Nina Rima

Credit: nina.rimaa – Instagram

Oggi Nina Rima è più felice che mai, ma soltanto due anni fa si è ritrovata a dover affrontare e superare un ostacolo altissimo e doloroso.

Era in scooter insieme al suo fidanzato dell’epoca, quando si è ritrovata vittima di un brutto incidente. I gravi traumi riportati ad una gamba avevano costretto i medici ad amputarla.

Problema non da poco, se si considera che l’allora ventenne aveva appena firmato il suo primo contratto con un’importante casa di moda.

Il mondo, come lei stessa ha dichiarato, in quel momento le è crollato letteralmente addosso. Tuttavia, non si è mai arresa.

Credit: nina.rimaa – Instagram

La sua storia è diventata virale sul web, fino a catturare l’attenzione di Chiara Ferragni, che l’ha aiutata a realizzare il suo sogno nonostante tutto.

La stessa imprenditrice digitale, oggi grande amica di Nina, è stata una delle prime a fare gli auguri alla Rima per il lieto evento della nascita della sua prima bimba.