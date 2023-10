Nino Frassica e il dramma del gatto smarrito, la moglie dell’attore rompe il silenzio e lancia delle accuse ad una vicina: “Cosa ha fatto”

In questi giorni Nino Frassica è finito al centro dell’attenzione mediatica per via di una drammatica vicenda che non è ancora stata risolta, la scomparsa del gatto Hiro. Nelle scorse ore la moglie dell’attore e comico italiano ha deciso di rompere il silenzio facendo una serie di dichiarazioni che non sono passate inosservate. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Sono questi giorni di grande apprensione e ansia per Nino Frassica e sua moglie Barbara Exignotis. Come tutti sanno, la coppia, purtroppo, deve fare i conti la scomparsa del gatto Hiro. Qualche ora fa la moglie dell’attore e comico italiano ha fatto sapere che per la ricerca del micio sono stati utilizzati anche i cani molecolari. Ma nel suo discorso, la donna ha lanciato delle accuse ad una vicina di casa e le sue parole stanno facendo il giro del web:

Ormai sono passati 4 giorni e grazie a Bull, il cane molecolare dei Nasi Volanti sappiamo che è vivo e i luoghi che ha percorso. Tutto questo non sarebbe successo se la vicina dirimpettaia al nostro terrazzo non avesse buttato fuori da casa sua in mezzo alla strada il piccolo Hiro dopo che erroneamente è entrato nell’appartamento dell’anziana scambiandolo per il nostro.

E, in conclusione, Barbara Exignotis ha poi concluso il suo discorso con queste parole:

A questa individua auguro tutta la felicità del mondo a lei e alle prossime generazioni. Intanto vi ringrazio per il supporto.

Sono ancora in corso le ricerche di Hiro e, purtroppo, al momento del micio non c’è ancora traccia.

In uno degli annunci condivisi sulla sua pagina social, Nino Frassica ha promesso una ricompensa di 5mila euro per chiunque riuscisse a trovare il suo Hiro. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno ulteriori novità in merito a questa vicenda che sta tenendo col fiato sospeso tutti.