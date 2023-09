Nino Frassica, l’attore su tutte le furie dopo l’annuncio della scomparsa del suo gatto: “Smettetela con gli scherzi”

Sono questi giorni di grande ansia e apprensione per Nino Frassica. In questi giorni l’attore e comico italiano si trova a Spoleto per registrare le nuove puntate di Don Matteo e proprio qui si è reso protagonista di un dramma. Il suo gatto Hiro è infatti scomparso e attualmente è introvabile.

Proprio per questo motivo Nino Frassica ha deciso di lanciare, tramite la sua pagina social, un appello che non è di certo passato inosservato. Nell’annuncio in questione, l’attore ha rivelato di offrire una ricompensa di 5mila euro per chiunque riporti a casa Hiro.

Queste sono state le parole con cui Nino Frassica ha condiviso con i suoi followers la dolorosa scomparsa del pelosetto:

Sono Nino mi trovo a Spoleto e il mio gatto Hiro è scomparso, non lo troviamo da questa mattina. Se sei di Spoleto il mio gatto è microchippato e mandami un messaggio in privato. La ricompensa per chi ce lo riporta è di 5000 euro. Aggiornamento: ultimo avvistamento ieri notte nei pressi del giro della rocca a Spoleto.

Nel corso delle ultime ore, l’attore si è lasciato andare ad un duro sfogo per via dei numerosi scherzi che sta ricevendo dopo l’annuncio della scomparsa di Hiro. Le parole dell’attore non sono passate inosservate ed hanno colpito l’attenzione di tutti:

Sappiamo già cosa fare. Non sappiamo dov’è, per questo stiamo chiedendo aiuto. L’ultimo avvistamento è stato al giro della Rocca a Spoleto. Se doveste avvistarlo e averlo davanti a voi chiamate immediatamente il numero dato. Smettetela con chiamate da altre regioni oppure scherzi telefonici.

E, continuando con il suo sfogo, l’attore e comico italiano ha concluso il suo discorso con queste parole: