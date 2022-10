Noemi Bocchi e le sue foto senza trucco: una donna semplicemente meravigliosa

Noemi Bocchi come sappiamo è la nuova fiamma dell’ex calciatore Francesco Totti. Una bellissima ragazza di 34 anni dalla bellezza disarmante. Come ogni donna di sicuro vanitosa e che probabilmente ama prendersi cura del suo aspetto, ma non ha problemi a mostrarsi al naturale.

Allo stesso modo della bellissima conduttrice Ilary Blasi, con la quale condivide moltissime caratteristiche fisiche. Le due infatti, secondo il nostro parere, presentano dei tratti che le rendono fisicamente molto simili. Hanno entrambe i capelli biondi e un viso straordinariamente bello nonché un fisico atletico da fare invidia a chiunque!

L’incantevole Noemi sembra essere ufficialmente la nuova fidanzata del grande campione Francesco Totti. Si tratta di una donna dall’aspetto superlativo e senza trucco lo è ancora di più.

Al contrario di quanto accadeva qualche tempo la Bocchi appare anche più rilassata. I paparazzi e i riflettori non sembrano più un problema e vive la sua relazione con Francesco senza sfuggire all’interesse dei curiosi.

É senza dubbio la Vip più chiacchierata del momento. Da quando la sua relazione con l’ex capitano della Roma è saltata fuori ha suscitato grande interesse agli occhi di tutti. Le luci sembrerebbero essere puntate su questa nuova coppia e i giornalisti fanno del tutto per carpire ogni dettaglio sulla loro love story.

Una donna dal fisico scolpito e dai lunghi capelli biondi che appare sempre curata e impeccabile. Allo stesso modo però, come possiamo constatare, può permettersi di mostrarsi al naturale vista la sua straordinaria bellezza acqua e sapone.

Ad ogni modo negli scatti che seguono possiamo vedere quanto l’affascinante donna sia assolutamente perfetta anche se ritratta in foto nelle quali non ha nemmeno un filo di make up. Anzi possiamo dire tranquillamente che al naturale mostri ancor di più la sua straordinaria bellezza!

Con i suoi occhi profondi e i suoi delicati lineamenti, il nuovo amore del Campione romano è senza dubbio fantastica anche al naturale! Noemi e Francesco sembra che abbiano iniziato insieme a scrivere un nuovo capitolo della loro vita e noi non possiamo che augurare a loro tanta felicità.

