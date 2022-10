Francesco Totti a cena con Noemi Bocchi: le foto non lasciano dubbi

L’addio più clamoroso dell’estate 2022 continua ad arricchirsi sempre più di dettagli. Nel frattempo che si avviccina la prima udienza in tribunale tra Ilary Blasi e Francesco Totti, quest’ultimo si è concesso una cena romantica insieme a Noemi Bocchi. A dimostrarlo sono state alcune foto diffuse dal settimanale “Chi”. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Ormai è ufficiale. Francesco Totti e Noemi Bocchi non si nascondono più e vengono alla luce del giorno. La coppia sembra fare sul serio. Di recente sono stati avvistati insieme in un ristorante nella capitale romana. Insieme a loro, oltre ad alcuni amici, c’erano anche i figli di lei e Isabel.

A documentare il tutto sono stati alcuni paparazzi del settimanale “Chi” i quali hanno notato un importante dettaglio: entrambi avevano lo stesso anello al dito. Questo si legge nelle pagine del giornale condotto da Alfonso Signorini:

Una promessa giunta dopo 10 mesi d’amore ufficiali che prelude a un futuro insieme.

Francesco Totti e Noemi Bocchi verso la convivenza

Dopo aver ritrovato la serenità con Noemi Bocchi, Francesco Totti ha completamente archiviato la storia con Ilary Blasi. La coppia ha aspettato ben 10 mesi di frequentazione per non nascondersi più. D’altronde, sembra che entrambi stiano pensando a fare i primi passi importanti. Infatti, secondo alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, la coppia starebbe cercando una casa dove andare a vivere insieme.

Non è tutto. Pochi giorni fa Noemi Bocchi ha organizzato una festa a sorpresa al suo nuovo compagno nello stesso ristorante in cui l’ex capitano della Roma chiese a Ilary Blasi di sposarlo. All’evento c’erano anche i figli della coppia. Per quanto riguarda la separazione con la sua ex moglie, Totti e Ilary si incontreranno in tribunale il 14 ottobre dove affronteranno anche la questione delle borse nascoste dall’ex calciatore.