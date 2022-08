Francesco Totti di nuovo papà? Il gossip della gravidanza di Noemi Bocchi sta facendo il giro del web

Dopo l’annuncio della separazione Francesco Totti e Ilary Blasi sono diventati i personaggi più chiacchierati di questa ultima estate. Intorno a loro si è alzato un vero e proprio polverone mediatico ed ogni giorno trapelano nuovi dettagli riguardo la fine della loro storia. In queste ultime ore ‘Il Corriere della Sera’ ha lanciato una vera e propria bomba riguardo l’ex capitano giallorosso.

Francesco Totti sarà presto papà? É questo il gossip lanciato da ‘Il Corriere della Sera’ e che nelle ultime ore sta facendo il giro del web. Stando infatti a quanto dichiarato dal giornale, Noemi Bocchi, la nuova fidanzata del calciatore, sarebbe in dolce attesa.

Questo è quanto scritto dal noto giornale:

Tutti parlano di lei. L’ultimo gossip apocrifo che da tre giorni, pur sottotraccia, agita la Capitale, è che Noemi sia addirittura in dolce attesa, ovviamente di un nuovo Pupino. Nonostante le foto su ‘Chi’, in vestitino e ciabattine di Hermès, mostrino una pancia che più piatta non si può.

E, continuando, ‘Il Corriere della Sera’ scrive:

Le tocca in sorte, suo malgrado, il ruolo della ruba-mariti che fa soffrire la moglie legittima, smagrita ma battagliera, in una crisi coniugale cominciata invece molto prima dell’avvento della terza incomoda.

Nel frattempo, nel mezzo di questo polverone mediatico, pare che Francesco Totti e Noemi Bocchi non perdano tempo per stare insieme. Si dice infatti che lei abbia rinunciato alle sue vacanze in Sardegna per stare vicino all’ex calciatore.

La nuova fidanza di Francesco Totti, infatti, ha deciso di soggiornare qualche giorno al Circeo. Per quanto riguarda invece Ilary Blasi, la conduttrice in questi giorni si trova sulle Dolomiti, decidendo di rimanere lontana da quel gossip che ogni giorno la coinvolge. Si dice che, molto presto, Francesco Totti romperà il silenzio per dire la sua e mettere fine una volta per tutte a tutte le indiscrezioni sul suo conto.