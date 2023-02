Noemi Bocchi incinta? L’indizio lasciato in auto alimenta il gossip

È bastata una cartellina lasciata in auto per alimentare le voci su una probabile gravidanza della neo fidanzata di Francesco Totti.

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno svoltato dopo la separazione che è avvenuta a quasi 20 anni dal loro matrimonio. In attesa che le pratiche del divorzio vadano definitivamente in porto, Francesco è ormai uscito allo scoperto con la sua nuova fidanzata Noemi Bocchi e Ilary ha fatto lo stesso con Bastian Muller.

Proprio sulla coppia Totti-Bocchi si è acceso nelle ultime ore un incredibile gossip. Già da diversi mesi giravano voci su una possibile gravidanza di Noemi. Ora sono bastate alcune foto per alimentare di nuovo le voci.

Qualche giorno fa la coppia è stata beccata in giro per Roma. La compagna e l’ex calciatore sono entrati in un ristorante salvo poi essere raggiunti dal figlio del pupone Cristian.

Ad un certo punto Noemi è tornata in auto a recuperare un oggetto che aveva lasciato sul cruscotto. Di cosa si trattava?

Si trattava di una cartellina appartenente alla clinica Mater Dei di Roma, una clinica molto conosciuta soprattutto per i reparti di ginecologia e ostetricia. Tra l’altro si tratta della stessa clinica dove Noemi ha partorito i due figli.

Ecco quindi che il gossip è esploso: come mai quella cartellina? Noemi è incinta di Francesco Totti? Si tratta soltanto di un indizio e sicuramente ci vorrà ben altro per fare una prova, ma tanto è bastato per alimentare di nuovo le voci.

Staremo a vedere se arriveranno conferme o smentite. Al momento nessuno dei due diretti interessati ha parlato mai di una gravidanza. D’altronde non ci sarebbe nulla di male se Noemi decidesse di affidarsi alla stessa clinica dove ha già dato alla luce i suoi due figli, qualora fosse effettivamente incinta. Al momento però ribadiamo che sono solo voci.