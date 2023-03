Noemi Bocchi, la compagna di Francesco Totti confessa sui social: “Domani sarà un giorno importante”: ecco perché

Nel corso delle ultime ore i principali giornali di gossip stanno dedicando ampio spazio a Noemi Bocchi a causa di un gesto social che non è passato inosservato agli occhi dei più curiosi. Sulla sua pagina Instagram, infatti, la nuova compagna di Francesco Totti ha fatto una confessione che sta facendo il giro del web. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Da quando hanno reso ufficiale la loro relazione, Francesco Totti e Noemi Bocchi sono i personaggi più chiacchierati dalle pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Qualche mese fa Noemi ha confessato ai suoi followers di soffrire di una patologia, la diastasi addominale.

Come già anticipato, nel corso delle ultime ore Noemi Bocchi ha rivelato ai suoi followers un retroscena privato che riguarda la patologia invalidante di cui soffre. Sulla sua pagina Instagram, infatti, la compagna di Francesco Totti ha confessato di essere pronta per sottoporsi ad un intervento.

Nel dettaglio, Noemi ha condiviso uno scatto che la ritrae mentre è intenta a preparare una valigia. Sotto l’immagine in questione, la fidanzata di Francesco Totti ha accompagnato una breve didascalia. Queste sono state le sue parole:

Ultimi preparativi… Domani sarà, per me, un giorno molto importante!

Pare dunque che Noemi stia dedicando questi giorni alla preparazione dell’intervento che dovrà subire a causa della sua malattia invalidante, la diastasi addominale.

Era lo scorso febbraio quando Noemi Bocchi ha condiviso sulla sua pagina Instagram un post in cui ha confessato di soffrire di diastasi addominale. Queste sono state le parole con cui la compagna di Francesco Totti ha fatto l’annuncio:

So bene che la patologia che ho è solo invalidante e può essere curata… tuttavia l’intervento chirurgico spaventa me così come spaventa ognuna di voi. Mi sembra di poter vedere la vostra preoccupazione che è proprio uguale alla mia e fra non molto spero di risolvere definitivamente questo disagio. Sono sicura che quando in futuro mi guarderò indietro ricorderò la vostra vicinanza e proverò solo gratitudine e non più tristezza.