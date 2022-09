Francesco Totti: ecco quando è scattato il primo bacio con Noemi Bocchi

Nel corso dell’ultimo periodo sul web non si fa altro che parlare dell’addio più clamoroso dell’estate 2022, quello tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Di recente, Alex Nuccetelli, amico e braccio destro dell’ex calciatore, ha rivelato quando è scattato il primo bacio tra l’ex capitano e Noemi Bocchi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi si arricchisce sempre più di dettagli. Nel corso delle ultime ore è spuntato fuori un altro retroscena grazie ad intervista rilasciata da Alex Nuccetelli.

Ospite al programma Fatti Vostri, il campione italiano “man phisique” della federazione Ifbb pro League, ha fatto un intervento in merito alla relazione del suo amico. L’uomo ha dichiarato:

Ero stato io a presentargli la moglie e mi è capitato di trovarmi nel mezzo di questa nuova storia, che comunque si sta rivelando importante

Al celebre programma, Alex Nuccetelli ha svelato alcuni dettagli in merito al primo bacio tra Totti e Noemi Bocchi il quale sarebbe avvenuto:

A novembre in un evento organizzato da me in una bellissima location di via della Nocetta. Non posso dire altro.

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi

Stando agli ultimi aggiornameni riguardo la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, sembra che i due finiranno in tribunale. L’ex capitano della Roma non vuole passare come il marito che ha tradito la moglie. Alla luce di questo ha puntato il dito contro di lei ribadendo di aver scoperto dei messaggi sul suo cellulare.

Secondo quanto riporta il “Corriere Della Sera”, i messaggi risalirebbero ad agosto, prima che l’ex calciatore iniziasse una frequentazione con Noemi Bocchi. Attualmente entrambi preferiscono rimanere in silenzio per tutelare la loro privacy e i loro figli.