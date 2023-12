Noemi Bocchi replica al docufilm di Ilary Blasi: la velenosa frecciatina

A distanza di una settimana dall’uscita del docufilm “Unica” in cui Ilary Blasi svela la propria versione dei fatti sulla separazione con Francesco Totti, Noemi Bocchi sembra aver finalmente rotto il silenzio sulla vicenda. Infatti, nel corso delle ultime ore, la nuova compagna dell’ex capitano della Roma si è resa protagonista di un gesto inequivocabile. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Il giorno venerdì 24 novembre 2023, su Netflix è approdato “Unica”, il documentario di Ilary Blasi in cui rivela inediti retroscena sul divorzio con il suo ex marito. A seguito della pubblicazione del lungometraggio, tutti si sono focalizzati sull’eventuale reazione di Noemi Bocchi, soprattutto alla luce delle dichiarazioni della conduttrice romana secondo cui Francesco Totti l’avrebbe cercata sessualmente mentre lui era già coinvolto nella sua relazione con l’amante.

Durante i primi giorni, non è giunta nessuna replica da parte di entrambi ma nel corso delle ultime si è verificato un piccolo cambiamento. Pertanto, Noemi ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram che sembra essere indirizzata proprio a Ilary Blasi. Questa è stata la velenosa frecciatina pubblicata da lei stessa sui social:

Non ho tempo per le cose che non valgono niente.

L’influencer non è andata oltre in quanto sembra di non avere alcun intenzione di replicare in modo diretto alle confessioni della conduttrice romana. L’ex calciatore della Roma sarebbe sulla stessa strada. Infatti, l’uomo ha preferito mantenere il silenzio se non rilasciare solo un breve commento:

Faccia e dica quello che vuole.

Dunque, Francesco Totti e Noemi Bocchi starebbero utilizzando la tecnica dell’indifferenza per mettere a tacere tutti coloro che da giorni gli chiedono una risposta. Certamente, non si può escludere che, da un giorno all’altro, entrambi possano decidere di intervenire e rompere il silenzio, magari rivelando nuovi retroscena.