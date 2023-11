Francesco Totti vuole fare un figlio con Noemi Bocchi? L’indiscrezione

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Francesco Totti avrebbe preso una decisione importante insieme alla sua compagna Noemi Bocchi. L’ex capitano della Roma vorrebbe allargare la famiglia insieme alla sua nuova fidanzata. Scopriamo insieme tutti i dettagli

Dopo l’uscita del docufilm “Unica” in cui Ilary Blasi racconta la sua versione dei fatti sulla separazione con Francesco Totti, l’ormai ex coppia è tornata al centro dell’attenzione mediatica. Attraverso il lungometraggio, la conduttrice romana ha svelato come ha scoperto il tradimento del suo ex marito parlando anche di vari dubbi e mancanze.

Tuttavia, nel corso delle ultime ore è emersa un’indiscrezione choc sull’ex calciatore e la sua nuova compagna. La coppia più chiacchierata del web sarebbe intenzionata a fare un figlio e, quindi, ad allargare la loro famiglia.

A diffondere il gossip ci ha pensato “Novella 2000”. Queste sono state le parole riportate nel comunicato:

Nonostante il passato di entrambi, segnato dal fallimento dei rispettivi matrimoni, Francesco e Noemi credono fortemente nella famiglia. L’arrivo di un bambino li renderebbe ancora più uniti, e sarebbe il simbolo di un nuovo inizio dopo gli inizi tormentati della loro storia. Che oggi, alla luce della messa in onda su Netflix di Unica, l’intervista-documentario in cui Ilary ha raccontato la sua versione della separazione, sono tornati a essere un argomento all’ordine del giorno.

Come ben sappiamo, Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno alle spalle due relazioni naufragate. Infatti, l’ex capitano della Roma ha già tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, nati dalla storia d’amore con Ilary Blasi, mentre la sua compagna ne ha due che si chiamano Sofia e Tommaso. Dunque, raggiunto un momento in cui la loro relazione si è consolidata, Francesco e Noemi sembrano essere pronti a compiere un passo significativo: quello di dare diventare di nuovo genitori.