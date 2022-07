Francesco Totti, il messaggio dell’ex marito di Noemi Bocchi: “Hai la mia comprensione”

Dopo che Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato pubblicamente la fine del loro amore, si fa sempre più insistente il gossip riguardo la nascita di una relazione tra l’ex calciatore e Noemi Bocchi. Le voci circolavano già dallo scorso febbraio quando si vociferava di una crisi tra Francesco Totti, subito smentita dai due.

Stando alle ultime indiscrezioni, sembra essere ormai certa la storia d’amore nata tra l’ex capitano della Roma Francesco Totti e Noemi Bocchi. Si fa sempre più insistente, dunque, la notizia secondo cui l’ex marito di Ilary Blasi e padre dei suoi tre figli avrebbe una nuova fidanzata, Noemi Bocchi.

Riguardo la nuova presunta fiamma di Francesco Totti non si hanno molte informazioni. Sappiamo che Noemi, classe 1988, ha un matrimonio alle spalle con l’imprenditore Mario Caucci. In seguito al polverone che ha coinvolto il calciatore e la conduttrice, l’uomo è uscito allo scoperto rilasciando alcune dichiarazioni.

In particolar modo Mario Caucci ha espresso tutta la sua comprensione nei confronti di Francesco Totti. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Totti ha tutta la mia comprensione, io so bene cosa c’è oltre l’immagine di mia moglie. Penso che da tutta questa storia, se vera, c’è solo lei che può trarre un vantaggio mediaticamente, mentre al Capitano tutta la mia comprensione.

Dopo le insistenti voci in circolazione riguardo la nascita di questo nuovo amore né Francesco Totti né Noemi Bocchi hanno confermato o smentito il gossip. Tuttavia sono molti gli indizi che confermerebbero il tutto. Il settimanale ‘Chi’, infatti, ha pubblicato un servizio il cui contenuto ha attirato l’attenzione di molti.

Gli scatti in questione immortalano il calciatore recarsi a casa di Noemi Bocchi per trascorrere la notte lì in sua compagnia. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se ci saranno novità riguardo questa vicenda.