Noemi, fa discutere il suo gesto contro Amoroso e Marrone, i fan lo hanno notato

Noemi finisce nell’occhio del ciclone per un gesto contro le colleghe Alessandra Amoroso ed Emma Marrone. Un like di troppo ha provocato una vera e propria spaccatura sui social media. Il caso è scoppiato col “mi piace” a un post, in cui si parlava in maniera ironica della nuova canzone pubblicata dalle ex vincitrici di Amici.

Noemi sotto processo

Un duetto atteso 10 anni, diventato realtà sulle note di Pezzo di Cuore, il singolo uscito lo scorso 15 gennaio, che suggella un’amicizia nata negli studi del talent show di Maria De Filippi. Il brano inedito ha già riscosso un enorme successo e gli ammiratori hanno esternato entusiasmo.

Accuse di invidia

A stretto giro dall’ospitata annunciata di Emma Marrone e Alessandra Amoroso negli studi della trasmissione, dove è cominciato il loro percorso musicale, su Twitter è circolata una notizia riguardo Noemi, che avrebbe messo Like a un post contro le due interpreti pugliesi.

Taggando la 38enne romana, un utente ha commentato che dà dimostrazione di quanto l’invidia accampi ovunque. Soprattutto dalle donne che ritieni amiche e con cui hai tenuto dei concerti contro la violenza sulle donne e per il sostegno femminile.

In difesa di sé stessa

Noemi – al secolo Veronica Scopelliti – ha risposto in un batter di ciglia, chiarendo la sua posizione nei confronti delle due artiste. Esternazioni del genere vanno nella direzione sbagliata, ha esordito la capitolina. Ha letto il post ed era felice per l’elogio a Inokiness, non ne ha colto nell’immediato il senso critico. Impossibile da parte sua avanzare un appunto verso due artiste e donne straordinarie. Il loro pezzo – ha concluso – è stupendo, meritevole di essere ascoltato.

Alessandra Amoroso “scagiona” Noemi

Sulla vicenda è intervenuta subito Alessandra Amoroso, che ha provato a rasserenare gli animi. Sono sicure sia lei sia la Brown che non abbia pensato al loro singolo come una trovata commerciale, ma esclusivamente una bellissima unione di due donne, due amiche nella musica. Infine, le ha fatto l’in bocca al lupo per la partecipazione al Festival di Sanremo 2021.