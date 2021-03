Noemi, il racconto della sua metamorfosi a Verissimo

Sabato 27 marzo è andata in onda una nuova puntata di Verissimo, il programma campione di ascolti del sabato pomeriggio. Tra i tanti ospiti accolti da Silvia Toffanin c’è stata la nota cantante Noemi che si è confidata con la padrona di casa riguardo la sua vita. Infatti, in una lunga intervista Noemi ha raccontato il suo percorso di metamorfosi.

Lei è una delle cantanti più amate nel panorama della musica italiana. Reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo, Noemi ha stupito tutti con il suo cambiamento. Una vera e propria metamorfosi che la nota cantante ha raccontato nel salotto di Silvia Toffanin.

In particolar modo, Noemi ha raccontato a Silvia Toffanin come è arrivata a questo drastico cambiamento. Queste sono state le sue parole:

La cantante racconta anche dei suoi attacchi di panico, iniziati nel 2012 durante l’esperienza a Sanremo. Riguardo ciò, ha dichiarato:

Nel corso dell’intervista, inoltre, Noemi ha sottolineato come la costante presenza di suo marito, Gabriele Greco, sia stata importante per il successo della sua metamorfosi. Questo è stato il ringraziamento di Noemi rivolto al marito Gabriele:

Mio marito mi è stato molto accanto. Ci sono stati dei periodi in cui come in una tempesta io non nuotavo e nuotava solo lui e quel momento è stato molto importante.