Noemi dimagrita è irriconoscibile, la foto su Instagram. Cos’è successo alla cantante

Veronica Scopelliti, in arte Noemi, si prepara a salire sul palco più amato d’Italia. Noemi, infatti, sarà tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2021. In attesa dell’inizio del Festival, la nota cantante si racconta in un’intervista al giornale ‘Vanity Fair’ dove descrive la sua importante metamorfosi.

Il cambiamento della cantante Noemi ha lasciato senza parole tutti i suoi fan. Già da giugno scorso molti avevano notato la sua metamorfosi, dato che era apparsa in una forma fisica da urlo. E proprio la cantante ha spiegato come la sua evoluzione fosse il risultato di un regime alimentare corretto oltre che di un allenamento costante.

Ha seguito il metodo Tabata, che consiste nell’esecuzione di sette o otto sessioni ripetute al massimo dell’intensità, con l’alternanza di dieci secondi di recupero. Tutto ciò ha portato alla metamorfosi della cantante che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Ora, però, il suo aspetto è irriconoscibile. Ma cosa c’è dietro il drastico cambiamento fisico della cantante Noemi? Come raccontato nell’intervista a ‘Vanity Fair’, che le ha dedicato una copertina, Noemi ha dichiarato di non stare bene con sé stessa. E così ha deciso di intraprendere questo importante percorso che ha cambiato notevolmente il suo aspetto.

Oltre al forte dimagrimento, il drastico cambiamento di Noemi ha portato la cantante a scoprire una voce del tutto inedita che tutti avranno occasione di ascoltare al Festival di Sanremo. Infatti, la cantante sarà in gara tra i Big con il suo brano intitolato ‘Glicine’.

Dunque un nuovo inizio per la cantante che mette un punto al passato e inizia così la sua nuova vita. Tanto che ha deciso di cancellare dalla sua pagina Instagram tutte le sue vecchie foto. Un nuovo inizio per Noemi che si gode la sua nuova vita anche grazie all’amore del marito Gabriele Greco, sposato due anni fa.