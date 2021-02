Nome della figlia dei Ferragnez, Chiara Ferragni lo rivela su Instagram? Ecco il piccolo indizio

Quale sarà il nome della figlia dei Ferragnez? Chiara Ferragni, incinta della secondogenita, avrebbe rivelato su Instagram un piccolo indizio che ha scatenato il caos tra i suoi follower. Perché potrebbe aver inavvertitamente o volontariamente rivelato quale potrebbe essere il nome della piccola che presto verrà alla luce?

La Baby Girl, come la chiamano finora mamma Chiara e papà Fedez, dovrebbe nascere a marzo prossimo. Il pancino della Blonde Salad cresce e a quanto pare in famiglia tutti sanno come si chiamerà, ma nessuno potrà rivelarlo fino a quando non nascerà la piccola.

I follower sono però curiosi di sapere come i Ferragnez chiameranno la loro femminuccia e a un mese e mezzo dalla nascita della sorellina di Leone si accettano scommesse sul nome. Chiara Ferragni parla spesso di lei, ma finora non è trapelato niente.

La stessa fashion influencer avrebbe chiesto ai suoi fan di cercare di indovinaare il nome. Sotto le sue foto ovviamente si sono scatenati e chissà che magari qualcuno non abbia già indovinato, anche perché la futura mamma non si sbottona.

Eppure qualcuno in un post pubblicato da Chiara Ferragni ha notato quello che potrebbe essere un vero e proprio spoiler sul nome della secondogenita dei Ferragnez. Da allora si è scatenato il caos sulla sua pagina.

Spoiler sul nome della figlia dei Ferragnez?

Prima che nascesse Leone, Chiara Ferragni si era fatta tatuare un leone e una leonessa sul braccio. Un segno che oggi appare chiaro in merito al nome del primogenito della coppia.

C’è chi, allora, guardando i tatuaggi di Chiara Ferragni ha notato un’altra parola che potrebbe essere il nome della piccola: Luce è il tattoo che ha sul costato e che proprio di recente ha nuovamente mostrato su Instagram. La sorellina di Leone si chiamerà Luce?