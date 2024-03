“Non ce la faccio, mi fermo” Il cantante interrompe il concerto: il motivo lascia senza parole

La prima tappa del tour di Gianluca Grignani non è andata affatto bene. L’artista è stato costretto ad interrompere il suo concerto al Phenomenon di Fontaneto d’Agogna, in provincia di Novara. Ma cosa è successo? Nemmeno i suoi fan, inizialmente, sono riusciti a calmarlo.

Si è mostrato infastidito e arrabbiato, Gianluca Grignani si stava esibendo nel locale, quando improvvisamente si è fermato e ha commentato, con dissenso, i troppi problemi tecnici. Poi è andato via dal palco, scontentando i suoi numerosi fan, che hanno cercato di convincerlo a continuare il concerto.

Ma cosa ha fatto arrabbiare così tanto l’artista? Dal suo lungo sfogo, si è ben compreso che coloro che dovevano occuparsi della sua esibizione, non avrebbero eseguito il lavoro come dovuto. Il cantante ha sottolineato i diversi problemi tecnici, che gli hanno impedito di cantare, come la chitarra che non funzionava. Ecco le sue parole:

Io devo capire perché tutto quello che doveva essere fatto non è stato fatto. È strano. Non capisco. Non va un c…. La chitarra non funziona. Quell’altro fa quello che vuole lui. Ognuno fa quel c… che vuole e poi io mi ritrovo nei casini. Non sto scherzando, ma questa cosa la voglio capire. Io sono costretto a finire qua il concerto. Giuro, io potrei anche andarmene adesso. Dovete credermi, sono costretto a fermarmi. Non sono nelle condizioni di lavorare. Arrivare a questo è troppo. Sono sincero. Vi saluto e vi ho spiegato il motivo e vi farò sapere il resto.

Dopo il lungo sfogo, ha ringraziato il suo pubblico e ha lasciato il palco. Nessuno è riuscito a convincerlo a restare. O almeno è ciò che i fan hanno creduto. Pochi minuti dopo, Gianluca Grignani ci ha ripensato ed è tornato sul palco per cantare alcune delle sue più famose canzoni a cappella. Al termine del concerto non sono stati pubblicati altri dettagli su quanto accaduto, né sulla pagina della struttura che ha ospitato il suo concerto, né dal diretto interessato!

La prossima tappa del tour dell’artista è prevista per il 29 marzo 2004. Si esibirà in concerto a Taneto, una frazione del comune di Gattatico, in provincia di Reggio nell’Emilia. Seguiranno poi le date:

30 marzo – SENIGALLIA (Ancona) – MAMAMIA.

3 aprile – MILANO – ALCATRAZ.

4 aprile – TORINO – MILK.

11 aprile – MODUGNO (Bari) – DEMODÈ CLUB.

18 aprile – CIAMPINO (Roma) – ORION LIVE CLUB

20 aprile – PORDENONE – CAPITOL

23 aprile – POZZUOLI (Napoli) – DUEL LIVE

26 aprile – PADOVA – HALL

28 aprile – FIRENZE – VIPER

