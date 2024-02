“Non è facile dire addio”: l’annuncio da Mara Venier a Domenica In, solo lacrime in puntata

È ufficiale: ospite di Domenica In nella puntata di domani, domenica 25 febbraio, una cantante comunicherà le ragioni del suo addio alle scene. Nel celebre talk show di Mara Venier, motiverà un addio difficile, ma inevitabile. Dopo una carriera costellata di successi, iniziata negli anni Sessanta e con cui ha conquistato il pubblico italiano e francese, è giunto il momento di lasciare spazio alle nuove generazioni. Nel salottino – anticipa TvBlog – Sylvie Vartan spiegherà che è giunta l’ora di dire basta. Desidera godersi la sua famiglia e la sua vita privata.

Comunque, i fan potranno ancora ammirarla in scena. I concerti conclusivi li terrà a Parigi. Un’occasione per celebrare nella propria terra la musica e l’amore verso il palcoscenico. I numerosi pezzi regalati dall’artista hanno stregato Mara Venier e milioni di ammiratori sparsi nel mondo. Riconoscente per l’affetto ricevuto, Sylvie Vartan è pronta a voltare pagina. I titoli di coda sono pronti a scorrere su una carriera durata decenni vissuta da prima della classe. Senza mai fermarsi o arrendersi di fronte alle difficoltà, ha avuto la capacità di imporsi sia in patria sia nella nostra penisola.

Il prossimo 15 agosto Sylvie Vartan compirà 80 anni e allora desidera passare il tempo che le rimane accanto alle persone care. Sul piccolo schermo è stata protagonista di numerose trasmissioni, tra cui Canzonissima e Punto e basta, che l’hanno aiutata a consacrarsi oltreconfine, anche nei panni di soubrette. L’ultima volta in cui è stata invitata in Italia risale al 2010, quando Carlo Conti la accolse a I migliori anni.

Con la sua voce inconfondibile e la sua energia strabordante, ha deliziato i sostenitori a lungo. La notizia ha immediatamente fatto il giro del web, scatenando una pioggia di commenti e messaggi colmi d’affetto anche da parte dei colleghi, coi quali ha condiviso delle importanti avventure professionali.