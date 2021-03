“Non ci si ammala per scelta, ero così..”, il noto volto di Uomini e Donne racconta il suo dramma

Valentina Dallari racconta la sua terribile lotta contro l’anoressia, un mostro contro il quale non ha smesso di combattere, ma spera prima o poi di lasciarselo alle spalle. L’influencer protagonista di Uomini e donne torna a parlare di questo disturbo del comportamento alimentare nel Giornata nazionale del Fiocchetto lilla, dedicato proprio a una sensibilizzazione sul tema.

Su Instagram, tenendo in mano un fiocchetto lilla, simbolo della giornata contro i disturbi del comportamento alimentare, la donna racconta la sua battaglia.

Mi piace pensare che un giorno sparirai, che un giorno te ne andrai nello stesso modo in cui sei arrivata. Strisciando. Sei passata da sotto la porta, lentamente, senza che io potessi accorgermene. Ti sei incollata ai miei piedi, salendo sempre di più. Ti sei avvinghiata alla mia pelle, mi sei entrata dentro per accompagnare ogni mio respiro e ogni mio battito.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne continua dicendo:

Sei diventata parte di me. Con quei denti, mi hai mangiato dall’interno, nutrendoti di tutto quello di cui non potevo nutrirmi io. Mi hai avvelenato il sangue, mi hai tolto l’amore. Hai spento la luce. Mi hai strozzata per rubarmi la voce.