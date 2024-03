Non frena lo shopping di lusso, la nota influencer mostra il ciuccio dorato sui social: il costo è da capogiro

La vita di una casalinga può essere molto stressante, soprattutto se in lotta costante con rette di asili nido, bollette da pagare e conti familiari da far quadrare. Non è il caso di Linda Andrade, ventiquattrenne sposata ad un magnate del mercato immobiliare di Dubai.

La giovane è nata in Giordania ma cresciuta in California, ha sposato nel 2019 Richy Andrade, investitore immobiliare negli Emirati Arabi. La coppia vive stabilmente a Dubai in un appartamento di lusso.

Linda non è comunque alle dipendenze economiche dell’uomo perché era già ricca quando ha conosciuto il facoltoso marito. Ha avviato un’attività di medi-spa Flip Your Look a soli 19 anni. Ha creato il marchio a Las Vegas e ha poi venduto il franchising in diverse città americane, assicurandosi così un patrimonio considerevole per la sua giovane età. L’incontro con il futuro marito non ha fatto altro che aumentare le sue casse già piene di tesori.

La donna è molto seguita sui social dove documenta la sua routine quotidiana tra borse di Dior, gioielli di Tiffany e accessori di lusso per la sua neonata. Ha mostrato orgogliosa il ciuccio dorato che aveva acquistato per la sua bambina, oltre al passeggino che ha un valore di più di 5.000 dollari. Naturalmente la piccola frequenta un asilo nido che ha una retta mensile pari allo stipendio di molti comuni mortali. I post che pubblica su Tik Tok rivelano quanto spende ogni giorno e le immagini della sua vita dorata fanno il giro del mondo grazie ai suoi numerosi followers.

Giovani, bellissimi e super ricchi: questa giovane coppia non avrà molti desideri da realizzare perché hanno già molto di più di quanto possano permettersi di sognare due neo sposi. Linda è una giovane imprenditrice che ha ben chiaro cosa vuole dalla vita e ha tutte le possibilità per raggiungere le vette del successo.

