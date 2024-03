“Non me l’aspettavo che finisse” La Vip ufficializza la notizia del divorzio: ne parla solo ora

Molte volte le storie d’amore finiscono e questo può dipendere da una moltitudine di fattori differenti. Però, in ogni caso, tutte le coppie hanno bisogno dei loro tempi sia per superare eventuali crisi che per terminare un rapporto. Ed oggi, dopo un lungo periodo di crisi, sembra proprio che la storia tra Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi sia giunta al termine. Sembra che Stefania abbia ufficializzato il divorzio. Scopriamo cosa è successo.

Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi

Stefania Orlando, nota showgirl e conduttrice italiana, questa sera sarà ospite al programma Storie di donne al bivio. Il programma, condotto da Monica Setta, racconta le storie di tre diverse donne, che arrivate ad un certo punto della loro vita, si sono trovate a compiera una scelta. Nella puntata che andrà in onda questa sera, Stefania racconterà della sua ultima separazione del marito Simone.

La storia d’amore, iniziata ben 15 anni fa, ed giunta al termine, ha segnato profondamente la showgirl che si confida con Melissa Setta dicendo:

“Io e Simone ci siamo amati per oltre 15 anni. Non me lo aspettavo che finisse.”

La crisi matrimoniale, iniziata già nel 2022, non ha trovato una risoluzione se non prendere strade differenti. Le motivazioni della rottura non sembrano essere ben precise, ma secondo Stefania Orlando, la sua partecipazione al GF Vip potrebbe aver influito, ed in riferimento a questa vicenda dice:

“Sono entrata al GF pensando di starci qualche settimana e sono rimasta mesi. Non so se questo abbia contribuito alla crisi del mio matrimonio. O forse semplicemente anche i grandi amori finiscono ed è saggio ammettere la fine piuttosto che ostinarsi a portare avanti qualcosa che non ha più ragion d’essere.”

Ora, Stefania ha reso noto che ha ufficialmente firmato le carte del divorzio, un gesto che le è costato molto, ma che era necessario. Ma la donna non si è chiusa del tutto all’amore, anzi ha l’uomo della sua vita al suo fianco e in riferimento a ciò dice: