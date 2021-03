Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi in crisi? Lui interviene

Questo Grande Fratello VIP ha proprio coinvolto tutto il pubblico. I concorrenti di questa edizione son stati particolarmente discussi quanto amati, tra questi c’è sicuramente la terza classificata Stefania Orlando.

La donna ha coinvolto il pubblico anche per la sua stupenda storia d’amore con Simone Gianlorenzi, dopo la fine di un matrimonio doloroso la conduttrice ha finalmente ritrovato la serenità ed insieme hanno costruito una meravigliosa famiglia.

Il gossip però non dorme mai e sono forse bastati due giorni di allontanamento per far scoppiare il delirio. Sempre più insistenti si facevano le voci su una separazione tra i due.

Addirittura c’è chi ha accusato la donna di aver abbandonato il tetto coniugale, ora, stanco delle polemiche ma anche con la sua spiccata ironia, il marito di Stefania Orlando ha spiegato:

Vorrei rassicurarvi sul fatto che la Queen non è mai scappata di casa, non abbiamo mai litigato, stiamo insieme e in questo esatto momento stiamo lavorando al brano che, spero, rallegrerà e alleggerirà la vostra estate! Are you ready?!?

Insomma, allarme rientrato: i fan possono stare tranquilli. Ora, la speranza di Stefania Orlando è quella di poter tornare in televisione. Come ha spiegato, il Grande Fratello VIP è stato un trampolino di lancio per poter tornare in televisione.

La sua speranza è che proprio il reality possa essere un modo per ributtarsi e, proprio com’è successo ad Adriana Volpe, tornare sul grande schermo in qualità di conduttrice di un programma tutto suo.

Nel frattempo continua anche la meravigliosa amicizia con Tommaso Zorzi: il ragazzo è andato spesso a trovarla e la donna sta pian piano entrando nella famiglia del giovane influencer.