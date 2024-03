“Non passate le giornate a dirmi…” Lo sfogo del Vip sui social nella festa del giorno del papà fa discutere: non è riuscito a rimanere in silenzio 

L’ex tronista Andrea Cerioli si è sfogato con un lungo post su Instagram dopo le numerose critiche ricevute sul modo in cui fa il padre. L’indomani della festa del papà che ha visto il web pieno di immagini di papà orgogliosi e felici con i loro figli, arriva lo sfogo mediatico di un neo genitore che si è visto piovere addosso parole cattive e offensive su come svolgeva il mestiere più difficile del mondo.

Andrea e Arianna sono diventati genitori lo scorso 6 Febbraio e hanno da subito postato immagini e scenette divertenti che hanno come protagonista il loro bambino. Insieme ai commenti di gioia e partecipazione non sono mancati post di critica per come Andrea tiene in braccio il bambino o per le attività che gli fa fare.

Il tronista è scattato in un lungo sfogo in cui si dice deluso dalla cattiveria del web e prega le altre mamme di lasciarlo in pace.

Essere un educatore è forse il ruolo più difficile che un essere umano può ricoprire perché si plasma e si fa crescere il futuro di tutta l’umanità. I genitori navigano a vista in mare di regole da far rispettare, visioni del mondo da condividere, emozioni da gestire e fragilità. Non si può dare nulla per scontato e ogni bambino è un mondo a sé che va seguito, rispettato e coltivato. Non esiste un unica modalità di azione e ognuno di noi compie passi nella giusta direzione ed errori comprensibili. Bisogna prestare molta attenzione e avere molta empatia prima di attaccare una mamma o un papà, soprattutto, all’inizio del loro percorso in un avventura emozionante e delicata come quella di crescere un figlio.

Queste le parole di Andrea:

“La cresceremo tra mille risate, cadrà, si alzerà, Si sbuccerà qualche ginocchia, la sgridiamo, le diremo bravissima, mangerà il gelato… e sì, le farò vedere i cartoni. Anche quelli non autorizzati dalla community madri dell’anno. Voglio esagerare… mangerà anche patatine fritte. Addio”.

Leggi anche: Andrea Cerioli, ancora problemi di salute per l’ex tronista di Uomini e Donne: “È stato tutto un incubo”