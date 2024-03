“Non può farlo per via del tumore” Kate Middleton, un’altra brutta notizia colpisce la principessa

La Pasqua è una festività solenne in tutto il mondo cristiano. Le celebrazioni terranno impegnati i milioni di fedeli di ogni estrazione sociale e culturale per tutta la settimana in corso. I festeggiamenti nella Royal Family sono solitamente solenni e sfarzosi, ma quest’anno sarà molto diverso dal solito a Buckingham Palace. Solitamente la famiglia reale al completo si ritrova al castello di Windsor per celebrare i riti pasquali, ma è arrivato l’annuncio ufficiale che Kate, William e i loro figli non saranno presenti.

Kate Middleton e re Carlo stanno combattendo una battaglia contro un nemico invisibile ma che è molto più aggressivo di qualunque invasore. I due reali sono entrambi malati di tumore e solidali l’uno con l’altra in questa grave situazione. L’atmosfera a Londra non è tra le più felici e il grigiore diffuso non è causa delle condizioni climatiche questa volta. Il re ha dichiarato che presenzierà accanto alla moglie Camilla ai festeggiamenti in onore della resurrezione pasquale. La cerimonia prevede una riunione di famiglia prima della celebrazione del rito eucaristico presso la cappella di San Giorgio.

Carlo non vede l’ora di tornare agli impegni pubblici e quella del 31 Marzo sarà la sua prima apparizione pubblica dopo l’intervento di Febbraio. La nuora preferisce restare in un luogo tranquillo a riposare. Trascorrerà le vacanza pasquali ad Hanmer Hall, nel Norfolk, dove potrà godersi serenamente marito e figli, lontano da telecamere e obiettivi fotografici.

La principessa del Galles ha annunciato questa mattina le sue intenzioni e re Carlo le ha dimostrato tutta la sua solidarietà, esplicitando come sempre la stima e l’affetto che nutre verso la nuora.

Kate ha bisogno di riposare e ci auguriamo che riesca a vivere i giorni di festa come la mamma di una qualunque famiglia, tra passeggiate nei boschi e le risate cristalline dei sui figli.

