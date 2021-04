“Nostra figlia ha pochi giorni di vita!” Il dramma che sta vivendo il noto campione insieme a sua moglie

Sono momenti difficili quelli che stanno vivendo l’ex calciatore e la star dei reality, Ashley Cain e sua moglie Safiyya Vorajee. Purtroppo i medici hanno scoperto che la loro bambina di 8 mesi, Azaylia, ha dei tumori in molte parti del suo corpo. Purtroppo, non le rimane molto da vivere.

Una notizia drammatica che ha sconvolto la famiglia, ma anche tutti i loro amici. Il papà ha voluto condividere tutto ciò che stanno vivendo, in un lungo post sui social.

La piccola Azaylia ha solamente 8 mesi e già sta lottando contro una leucemia. I medici l’hanno sottoposta ad un trattamento con le cellule staminali, che in un primo momento sembrava portare agli effetti sperati.

Però durante una TAC di routine, hanno scoperto che la bambina, ha sviluppato altri tumori, in altre parti del suo corpo. Di conseguenza, hanno deciso di dimetterla, per permetterle di poter passare i suoi ultimi giorni di vita nella sua abitazione, circondata dall’amore dei suoi familiari.

Ashley Cain è un ex calciatore, che ha giocato con il Coverty City, con il Luton e con l’Oxford City. In più ha anche partecipato nei reality di MTV. Ha deciso di raccontare il dolore di ciò che sta provando in questo momento. Ha definito sua figlia una vera eroina, per come riesce a sorridere e ad andare avanti, nonostante tutto.

Il racconto di Ashley Cain sulla malattia della sua bimba

Le abbiamo provate tutte, ma i medici dicono che potrebbe avere al massimo un paio di giorni di vita. Il nostro mondo è crollato. La scorsa settimana abbiamo fatto il test del midollo osseo. Le hanno fatto anche un prelievo di sangue. Li hanno inviati a Singapore, con la speranza che potessero creare una terapia per salvare la vita di Azaylia. Poi abbiamo dovuto fare una TAC, ma il giorno dopo ci hanno informato che erano nati due tumori molto grandi vicino al cervello. I medici purtroppo ci hanno detto che non possono nemmeno sottoporla alle chemioterapie. Non possono fare più nulla per salvarla. Infatti quando ci hanno dato questa notizia, il nostro mondo è crollato.

