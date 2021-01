Lutto per il calciatore Emiliano Tortolano: la figlia Ginevra di 2 anni, ha perso la vita dopo una lunga battaglia

Un grave ed improvviso lutto ha colpito il noto calciatore Emiliano Tortolano. La figlia di soli 2 anni, chiamata Ginevra, ha perso la vita dopo un peggioramento improvviso delle sue condizioni di salute. I medici hanno deciso di ricoverarla, ma nonostante i loro disperati tentativi, il suo cuore ha cessato di battere.

Una notizia drammatica, che si è diffusa molto velocemente. Nella mattinata di oggi tutta Latina, dove vive la famiglia, si è svegliata scoprendo di aver perso un piccolo Angelo.

Ginevra era nata nel 2019, da papà Emiliano e mamma Giorgia. Esattamente 3 mesi dopo la sua nascita i medici hanno scoperto che era affetta da una grave patologia. Le hanno diagnosticato: epilessia, ipoplasia cerebellare e microcefalia.

In questi anni i genitori le sono rimasti sempre vicino ed hanno sempre fatto il possibile per farla stare bene. La mamma Giorgia, in passato sulla situazione di sua figlia, aveva dichiarato:

Non sapevo cosa mi stessero dicendo, tutte parole sconosciute, ma avevo capito che sarebbe stata una battaglia dura, molto dura. Da lì, ogni due mesi, prelievi, controlli, risonanze, visite su visite. Fino a quando non ci hanno comunicato che era probabilmente una malattia genetica rara.

Purtroppo le condizioni della piccola Ginevra, sono peggiorate improvvisamente e da quel momento, nonostante i tentativi dei medici, il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

Molte della piccola Ginevra: il messaggio del papà Emiliano Tortolano

La situazione della bimba si è aggravata negli ultimi giorni. I medici del Bambin Gesù, proprio ieri sabato 30 gennaio, hanno deciso di ricoverarla. Tuttavia, i loro sforzi sono risultati vani e nella serata non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. È stato proprio il papà ad annunciare la triste notizia sui social. In un post ha scritto:

Volevo ringraziare tutte le persone che si sono interessate per mia figlia… Il mio Angelo è volato in cielo, è andata a riposare, è andata a trascorrere un’altra vita lassù, senza sofferenza. Ancora grazie a tutti.

Sono già diversi anni che il calciatore Emiliano Tortolano è conosciuto, proprio per aver militato in diverse squadre. Ha avuto una discreta carriera in serie D. Inoltre, è stato anche capitano della squadra Ostiamare.