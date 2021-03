Samantha De Grenet non perdona Antonella Elia: “Non voglio un chiarimento”

Ormai è risaputo che tra Samantha De Grenet e Antonella Elia non corre buon sangue e a mostrarci questa antipatia sono stati gli scontri che le due hanno avuto al GF Vip. Ultima in ordine cronologico è stata la lite che ha coinvolto le due donne durante la semifinale del reality. Le due se ne sono dette di tutti i colori e sembra proprio che la pace non sia mai stata un’opzione.

Samantha De Grenet, ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, è tornata sull’argomento. Certo non di sua volontà: è stata Barbara, infatti, a domandare all’ex gieffina quali siano i suoi rapporti attuali con l’opinionista Antonella Elia. A quanto pare, le due sono ancora sul piede di guerra e non hanno intenzione di fare un passo l’una verso l’altra.

Serafica, la De Grenet ha detto la sua: “Le ho detto ‘una tigre non si gira per l’abbaiare di un cane’. Se la sento? Ma assolutamente no. Non ci siamo chiarite, non ci salutiamo e ci evitiamo alla grandissima. Sono certa che continueremo a farlo. Non ho nessuna intenzione di avere chiarimenti o confronti con lei, non mi interessa. Credo che quello che è accaduto in diretta tv sia molto grave. A prescindere dalla malattia non si attaccano così gratuitamente le persone. Un conto è esprimere un parare, un altro è offendere”.

Impossibile pensare in una futura riappacificazione tra le due donne. Samantha non vuole sentire ragioni e le sue parole lo confermano pienamente: “Non sarei disposta a parlarci, non voglio. Dopo il fatto, Alfonso mi ha chiesto scusa e ha tentato di farmi chiedere scusa da lei e invece Antonella ha continuato ad andarmi contro. Cosa mi ha dato più fastidio? Lei! Solo attacchi e cattiverie gratuite nei miei confronti da parte di quella signora. Per non uscirne male mi sono detta ‘conta fino a 10 e rilassati’”.

Insomma, Samantha ci tiene a non farsi trascinare nelle brutte figure da chi, almeno secondo lei, non è alla sua altezza. Lo sfogo infatti si conclude con delle parole inequivocabili: “Se voglio dirle qualcosa? Zero! Le signore sanno quando stare in silenzio e oggi non voglio dirle proprio nulla”. Chissà che Carmelita non trovi un modo per farle incontrare e chiarire. Se qualcuno può riuscirci quella è sicuramente la mitica Barbara.