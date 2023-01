Nuovo acquisto per i Ferragnez: ecco il prezzo da capogiro della villa sul lago di Como

Chiara Ferragni e Fedez sono i personaggi più chiacchierati del mondo dello spettacolo. Nel corso delle ultime ore nuove indiscrezioni sui Ferragnez stanno occupando le pagine dei principali giornali di gossip. Di cosa si tratta? Stando a quanto emerso, pare che l’imprenditrice digitale e suo marito si siano concessi un lussuoso acquisto: una villa dal prezzo da capogiro sul lago di Como.

Nuovo acquisto per Chiara Ferragni e Fedez. Voci in circolazioni hanno rivelato che l’imprenditrice digitale e suo marito si sono concessi un nuovo acquisto. Chiara e Federico, infatti, hanno deciso di comprare una meravigliosa villa sul lago di Como. Ma sapete quanto costa? Tenetevi forte perché il prezzo è davvero stratosferico.

A rendere pubblicata la notizia è il settimanale ‘Chi’, giornale diretto da Alfonso Signorini. Stando a quanto pubblicato dal noto giornale, la villa acquistata da Chiara Ferragni e Fedez si trova sulla sponda orientale del lago ed ha un costo di 5 milioni di euro.

Per quanto riguarda ulteriori dettagli, il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha svelato che la villa che si trova sul lago di Como e acquistata dai Ferragnez è grande circa 900 metri quadrati distribuiti su due piani e uno interrato. Inoltre, nella villa possiamo trovare una piscina, un parco e una spa.

I Ferragnez acquistano una villa sul lago di Como: ecco a chi andrà la ristrutturazione

Ma non è finita qui. Oltre ad informare i propri lettori sul mega acquisto fatto da Chiara Ferragni e Fedez, il settimanale ‘Chi’ ha anche rivelato che la coppia sta anche pensando ai lavori di ristrutturazione della villa.

Stando a quanto emerso dal noto giornale, pare che i lavori della villa saranno diretto da Filippo Flora, architetto e disgner e uno dei migliori amici di Chiara Ferragni. Al momento i Ferragnez non hanno rivelato nulla a riguardo ed hanno preferito non commentare il gossip in circolazione.