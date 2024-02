Nuovo amore inaspettato per la Principessa più amata dagli italiani: cosa sta succedendo alla Famiglia Reale

La quiete dopo la tempesta, a quanto riportano le riviste francesi. Pare che dopo l’annuncio della separazione tra Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam, la figlia di Caroline di Monaco abbia una nuova relazione.

La rivista francese ‘Voici’, informata sull’argomento, rivela che la figlia della casata di Monaco avrebbe trovato un nuovo amore. Il matrimonio con il figlio di Carole Bouquet, produttore cinematografico, è durato quattro anni, e nonostante i numerosi rumors, sembra che la rottura sia definitiva. In realtà, la separazione non risulta essere mai stata confermata dai diretti interessati. Charlotte, però, sembra aver trovato la serenità tra le braccia di un uomo che non è suo marito.

CANNES, FRANCE – MAY 16: (L-R) Dimitri Rassam and Charlotte Casiraghi attend the opening ceremony gala dinner at the 76th annual Cannes film festival at Carlton Hotel on May 16, 2023 in Cannes, France. (Photo by Daniele Venturelli/WireImage)

Una fonte della rivista francese condivide come Dimitri, oggi considerato uno dei principali produttori cinematografici francesi, trascorre la maggior parte del tempo. Pare stia sempre a lavorare, con una evidente mancanza di vita familiare. Una condizione che era diventata un peso per Charlotte Casiraghi, insofferenza che avrebbe portato successivamente alla rottura e, quindi, all’allontanamento.

La rivista sostiene anche che la nuova fiamma di Charlotte Casiraghi sia il famoso scrittore francese di 45 anni, Nicolas Mathieu. Lui, vincitore del Prix Goncourt nel 2018 con il suo libro “E i figli dopo di loro”, sembra essere molto più di un pettegolezzo. Pare che tra i due ci sia una frequentazione piuttosto assidua e che gli incontri stiano continuando da tempo, dopo la separazione col marito.

Si dice che i due si incontrino spesso a Parigi, secondo fonti ben informate. La principessa è già madre di due figli, mentre lo scrittore ha un figlio di 11 anni, nato dalla sua precedente relazione. La comune passione per la letteratura potrebbe essere uno degli elementi che li ha avvicinati. Charlotte Casiraghi, d’altronde, è presidente dei Rencontres philosophiques di Monaco, ente che promuove incontri ed eventi culturali tematici.