Nuovo amore per Ambra Angiolini? L’attrice è stata paparazzata in compagnia di un noto attore

Ambra Angiolini ha un nuovo amore? In seguito alla bufera che l’ha coinvolta in seguito alle dichiarazioni rilasciata da Silvia Slitti, l’attrice è tornata ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il settimanale ‘Diva e Donna’ ha infatti paparazzato Ambra in dolce compagnia: si tratta dell’amico e collega Francesco Scianna.

Nei giorni scorsi il settimanale ‘Diva e Donna’ ha condiviso alcuni scatti che stanno facendo chiacchierare moltissimo gli amanti del gossip. Stando alle indiscrezioni, pare che l’attrice avrebbe un nuovo. Dopo l’addio a Massimiliano Allegri e a Gianluca Roberto, pare che l’attrice si stia frequentando con un volto noto del cinema italiano.

Ambra Angiolini e Francesco Scianna stanno insieme? L’indiscrezione

Stando a quanto pubblicato dal settimanale ‘Diva e Donna’, pare che tra Ambra Angiolini e Francesco Scianna sia scattato l’amore. Sulle pagine del settimanale si legge di una romantica serata che la coppia avrebbe trascorso insieme.

In seguito al gossip in circolazione, c’è da dire che i diretti interessati non hanno confermato né smentito il rumors. Gli attori, in particolar modo Ambra, hanno scelto la via del silenzio decidendo di non replicare ai pettegolezzi di cui sono protagonisti in questi giorni.

Anche se Ambra e Francesco non sono stati durante un bacio, c’è da dire che l’intesa tra la coppia è evidente dagli scatti condivisi dal noto giornale. Inutile dire che le foto che ritraggono insieme i due attori sono piaciute moltissimo al popolo del web. I numerosi fan di Ambra sono felici di sapere che nella vita dell’attrice potrebbe essere tornato il sereno.

Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se i diretti interessati si esporranno su questa vicenda per confermare la nascita del nuovo amore. I loro fan non stanno più nella pelle e non vedono l’ora che Ambra e Francesco escano finalmente allo scoperto.