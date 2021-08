Nuovo amore per Guendalina Tavassi? Gli indizi non lasciano dubbi

Sono passati mesi dalla definitiva separazione di Guendalina Tavassi e l’ex marito Umberto D’Aponte. A dare la triste notizia era stata proprio l’ex gieffina sulla sua pagina social. Oggi, però, pare che Guendalina avrebbe un nuovo amore. Stando alle voci in circolazione, l’influencer avrebbe ritrovato la felicità accanto ad un imprenditore romano.

Nuovo amore per Guendalina Tavassi? Dopo la fine della storia d’amore con l’ex marito Umberto D’Aponte, l’influencer avrebbe nuovamente ritrovato la felicità. A dare la notizia del gossip è Amedeo Venza il quale ha svelato che l’uomo che ha fatto nuovamente battere il cuore della bella influencer è un noto imprenditore.

Il suo nome è Federico Perna ed è un gestore di un ristorante green a Collina Flamig, una zona che sorge a Roma sulla parte destra del Tevere. Dopo il brutto periodo passato, dunque, il cuore della bella opinionista pare sia tornato a battere proprio grazie a Federico.

Gli indizi in circolazione riguardo il nuovo amore di Guendalina Tavassi sembrano non lasciare alcun dubbio. Entrambi, infatti, qualche ore fa sui social hanno condiviso delle immagini ritraenti lo stesso posto. Inoltre, Federico ha condiviso uno scatto ritraente una donna con il volto nascosto dietro di lui.

Nuovo amore per Guendalina Tavassi? Le parole dell’ex suocera

Dopo la fine della storia d’amore con l’ex marito Umberto D’Aponte, pare che i rapporti tra Guendalina e la sua ex suocera non siano dei migliori. La donna, infatti, più volte ha ribadito di essere felice della separazione tra il figlio e la nota influencer.

Dopo le frasi pronunciate dall’ex suocera, Guendalina ha preferito non replicare alle parole della donna per evitare ulteriore e inutili discussioni. Ricordiamo che dall’amore tra Guendalina e Umberto sono nati due figli ed entrambi vogliono proteggere e tutelare i piccoli per il gossip che gira intorno a loro.