In questi giorni Ignazio Boschetto, il componente del trio ‘Il Volo’ si sta ritrovando al centro del gossip. Il motivo della sua presenza sulle pagine di cronaca rosa riguarda il nuovo amore con cui il tenore è uscito allo scoperto. Come rivelato dallo stesso cantante, lei si chiama Ana Paula Guedes ed è bellissima.

Ignazio Boschetto è uscito allo scoperto con Ana Paula Guedes. Da diversi giorni si vociferava di una nuova relazione iniziata dal tenore in seguito ad alcuni scatti pubblicati sulla sua pagina Instagram. Primo fra tutti un’immagine che ritrae due mani intrecciate all’interno di una macchina.

Alla domanda se fosse innamorato, Ignazio Boschetto ha risposto con una frase che ha fatto crescere ancora di più la curiosità dei fan del tenore. Queste sono state le sue parole:

Ogni amore è importante per la nostra crescita in questa vita! Ovviamente sarà sempre quello che stai vivendo il più importante! Vivere e condividere con una persona è qualcosa di molto importante! Personalmente quando amo amo, non amo a metà!