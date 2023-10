Nuovo amore per Rudy Zerbi: ecco chi è la nuova fidanzata del professore di Amici di Maria De Filippi

Nel corso delle ultime ore il nome di Rudy Zerbi è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Stando alle ultime indiscrezioni, pare che il professore di canto della scuola di Amici di Maria De Filippi avrebbe un nuovo amore. Scopriamo insieme chi è la sua nuova fidanzata.

Rudy Zerbi di nuovo innamorato? Nonostante la conferma delle voci, pare che il cuore del professore di canto di Amici di Maria De Filippi sia tornato a battere. A rendere pubblica l’indiscrezione è stato il settimanale ‘Chi’. Stando al noto giornale, infatti, nella vita di Rudy ci sarebbe un nuovo amore.

Questo è quanto rivelato dal giornale diretto da Alfonso Signorini:

Rudy Zerbi ha una nuova compagna, che ha presentato ufficialmente al suo gruppo di lavoro più intimo. Lei è la giovanissima Grace, figlia dell’imprenditore Daniele Raccah, e i due sono innamoratissimi. La prima uscita pubblica è stata al compleanno del regista di Uomini e Donne, Stefano Carriero.

E, continuando, il noto giornale ha poi aggiunto:

Qui nelle foto di rito lei chiamava teneramente Rudy, “il mio tutto”.

Stando a quanto rivelato dal giornale diretto da Alfonso Signorini, sembrerebbe che la relazione tra Rudy Zerbi e Grace duri da più di un anno.

Solo la scorsa settimana, in un’intervista rilasciata a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, il professore di Amici di Maria De Filippi aveva rivelato alla padrona di casa di essere single. Bugia o verità? Lo scopriremo molto presto; non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se Rudy romperà il silenzio e lascerà dichiarazioni in merito al gossip rilasciato dal giornale ‘Chi’.