Nuovo amore per Serena Enardu? L’indizio in uno scatto condiviso con un altro Vip

Nuovo amore per Serena Enardu? Gli indizi condivisi sulle Instagram Stories dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip hanno alimentato notevolmente il gossip. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la sorella di Elga Enardu avrebbe ritrovato la felicità accanto ad un uomo. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Serena Enardu di nuovo innamorata? Gli scatti condivisi dall’ex tronista di Uomini e Donne non lasciano dubbi. In queste ultime ore la donna ha condiviso alcune foto sulla sua pagina social, mostrandosi insieme ad un uomo, il cui nome è Jorge Lorenzo. Il dubbio su una loro presunta relazione è emerso dal momento che i due hanno condiviso uno stesso scatto di un drink.

Nonostante le voci in circolazione, i diretti interessati non hanno confermato né smentito il gossip in questione. In particolar modo, l’ex compagna di Pago continua a condividere sui social contenuti riguardo la sua vacanza, non curandosi delle critiche degli utenti.

Serena Enardu, nuovo amore per l’ex tronista?

Sappiamo che la Enardu si sta godendo gli ultimi giorni d’estate in compagnia di alcune amiche e di suo figlio Tommaso. Anche se sul suo profilo social non compare nessun uomo in particolare, gli utenti sono curiosi di scoprire se nella vita dell’ex gieffina ci sia un nuovo amore.

Nonostante la diretta interessata non abbia lasciato alcuna dichiarazione a riguardo, il popolo del web è fortemente convinto che, dal punto di vista sentimentale, qualcosa è cambiato nella vita di Serena Enardu. E gli stessi scatti condivisi insieme a Jorge Lorenzo sembrano confermare quanto ipotizzano dai fan.

Al momento, le voci della presenza nella vita dell’ex tronista non hanno trovato nessun fondamenta. Indagando sull’uomo in questione, comunque, possiamo notare che è un pilota di Moto GP e sembra non avere origini italiane. Al momento la diretta interessata non ha lasciato alcuna dichiarazione a riguardo e si gode gli ultimi giorni estivi in compagnia delle amiche e del suo splendido figlio.