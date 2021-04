Il racconto del dramma vissuto da Serena Enardu: “Sono distrutta, appena ho saputo ho pianto”

Dopo l’annuncio della positività al tampone per il coronavirus, Serena Enardu ha condiviso con i propri followers un’importante notizia. Qualche mese fa, infatti, qualcuno pensò di incendiare la sua auto. Dopo mesi di ricerche, stando a quanto annunciato dall’ex gieffina, l’uomo responsabile di questo brutale gesto è stato finalmente arrestato.

Non è riuscita a trattenere le lacrime per la grande emozione Serena Enardu che, durante la quarantena per la positività al coronavirus, ha dato l’annuncio di un’importante notizia. La vicenda risale a qualche mese fa quando un uomo ha incendiato l’auto dell’ex compagna di Pago.

Purtroppo il veicolo di Serena Enardu era stato incendiato per la seconda volta a pochi mesi di distanza dal primo episodio. Oggi, però, finalmente il lieto annuncio sui social in cui l’ex gieffina ha condiviso con tutti i suoi followers la notizia dell’arresto dell’uomo responsabile di questo brutale gesto.

Queste sono state le parole dell’ex concorrente di Temptation Island a riguardo:

Dopo un paio di mesi comunque c’è la speranza che le persone che commettono questi reati prima o poi vengono beccati. Sono distrutta perché appena ho saputo ho pianto. Un pianto liberatorio, di felicità.

Ciò, dunque, è quanto dichiarato dalla donna visibilmente commossa per la notizia ricevuta.

Serena Enardu, chi è l’uomo che incendiò la sua auto

La notizia dell’incendio dell’auto di Serena Enardu ha senza dubbio risollevato l’animo dell’ex gieffina. L’uomo che ha commesso il brutale gesto, stando a quanto dichiarato, è un 37enne originario di Quartu già noto alle forze dell’ordine per altri episodi simili.

Come previsto il responsabile dell’incendio dell’auto di Serena Enardu, immediatamente denunciato, è costretto a risarcire la donna per il brutale gesto commesso. Sicuramente un grande sollievo per l’ex compagna del cantautore Pago. Ricordiamo infatti che l’ex gieffina è stata coinvolta in questo drammatico episodio per ben due volte.